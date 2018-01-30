「台灣國」陳儀庭遭裝追蹤器 「馬場門徒」陳夆昀幹的

2018-01-30

陳儀庭曾質疑「警總再現」

〔記者黃捷／台北報導〕「台灣國辦公室」成員陳儀庭，去年至世大運開幕場外抗議，半個月後發現被偷裝GPS追蹤器，公開懷疑警方追蹤他，並在臉書上怒嗆「警總重現」，但檢警追查確認，安裝追蹤器的主嫌，是前國際摔角冠軍陳夆昀，昨依妨害秘密罪將他起訴。

世大運去年8月19日開幕式遭反年改團體鬧場，一名陳姓退休軍人丟擲煙霧彈，陳儀庭不僅被誤指為犯人，9月5日檢修私人轎車時更赫見追蹤器，因而懷疑警方要掌握他行蹤，在臉書上貼文「警總重現？」

但檢警調查發現，原來是陳夆昀從網路購買追蹤器後，裝進他姊姊申辦的SIM卡，8月31日交給周姓友人及他公司的梁姓員工，周、梁當晚找到陳儀庭的轎車，梁男負責把風，周男安裝追蹤器，以掌握陳儀庭行蹤。

陳夆昀 前世界級摔角冠軍

據了解，陳夆昀到案承認犯行，供稱不滿陳儀庭在世大運開幕場外鬧事，才會裝追蹤器，想預防陳儀庭再次搗亂。但檢警調查認為，可能是周男8月30日時受陳儀庭友人挑釁，陳夆昀為替周男找出挑釁者身分，才會安裝追蹤器，士林地檢署依妨害秘密罪起訴陳男等3人。

今年44歲的陳夆昀，16歲時在黑市拳賽打到第3名，1997年日本摔角天王馬場來台，陳夆昀被選為台灣唯一門徒，因此獲得「台灣馬場」稱號，曾擔任林青霞、李敖的貼身保鑣，2002年更在美國拿下IWS（International Wrestling Superstars）世界重量級摔角冠軍，目前經營保全公司。