北院抽出國民法官 今模擬審案

2018-01-30

獲選人︰讓判決接近人民期待

〔記者張文川／台北報導〕為了解司法院去年推出的「國民參與刑事審判法」草案，在實務運作有無問題，台北地院昨起舉辦3天模擬法庭，昨以電腦抽籤抽出6名正取、4名備取國民法官，預計今由該10人全程參與審判程序；獲選的50歲張姓房仲業者表示，因對司法有期待才報名參加，相信新制可讓判決更接近人民期待。

邀歌手、網紅 組名人觀察團

據悉，司法院上週已將該草案函請行政院會銜，待政院回復後即會送立院審議；司法院另指定台北、高雄、嘉義3地院辦理模擬法庭，其中北院部分共有391人報名甄選國民法官，法院篩選資格後抽出80人，昨到庭67人，由檢、辯各剔除4人後，再以電腦亂數抽出10人，雄院則已於本月10日選出國民法官，嘉院定下月1日選出。

北院預計將模擬一件家暴殺人未遂案，從準備、審理到宣判，都將依草案內容走一遍，該案合議庭審判長為許泰誠，受命與陪席法官分別為邱筱涵、黃傅偉，公訴檢察官為王亞樵、張安箴、鄭少玨，辯護人則由名律師尤伯祥、林俊宏、鄭凱鴻擔任。

本次司法院也邀集公共議題意見領袖組成「名人觀察團」，包括原住民歌手Panai Kusui、網紅林冠廷 、冏星人、主持人朱家安、評論編輯李牧宜、作家林立青等人都入選，負責第一線近距離觀察。

司法院長許宗力昨致詞表示，無論立院審議結果如何，卷證不併送、證據開示、證據調查等都必須改變，為讓司法人員了解新制，才會演練模擬法庭以獲取經驗與回饋，不是「重炒冷飯」。

未入選國民法官的北市政大里里長劉俊吉說，人民參審是司法改革重要過程，新制可增加人民對司法的信任度，也可提升民眾的法律認知，做出更公平判決。