以為夫救火被撞 志工妻急赴國道救援

2018-01-30

轎車先撞水箱車 再被遊覽車撞

〔記者曾迺強、陳璟民／嘉義報導〕「還以為要去救我ㄤ（諧音翁，意指丈夫），真的嚇死人了！」嘉義縣民雄消防分隊昨在國道路邊處理雜草火警，停路肩的消防水箱車遭轎車撞上，致煞車不及的遊覽車擦撞轎車，造成2人受傷；在分隊待命的鳳凰志工劉薰璟聞訊，以為傷者之一是擔任義消小隊長的丈夫郭同毅，連忙隨救護車趕抵現場，確認丈夫平安，才放下心中大石，鶼鰈情深自然流露，令人感動。

妻見夫揮手 發現是烏龍一場

嘉義縣民雄消防分隊昨下午2點45分獲報，派水箱車載3名消防、2名義消人員至國道1號北上252.3公里處理雜草火警，當時1人在駕駛座待命，其餘4人佈好水線，跨越護欄預備射水滅火時，57歲賴男駕駛的轎車疑未注意前方狀況，撞到停在路肩的水箱車後，轎車往左偏移，被遊覽車撞個正著，轎車車體嚴重變形，滑行至路肩護欄才停止。遊覽車56歲戴姓女導遊被玻璃割傷，她與賴男被送醫救治，幸無生命危險。

轎車司機、導遊 受傷送醫

民雄消防分隊鳳凰志工劉薰璟昨晚受訪說，下午與擔任義消小隊長的丈夫郭同毅前往分隊協勤，丈夫隨同雜草火警案出勤滅火，20分鐘後，聽到學長告知水箱車被撞訊息，「當下真的慌了，以為丈夫被撞」，救護班表原排定實習生出勤，她為了救丈夫，表達「這次讓我去」，3點8分出動，約5分鐘趕抵，看見丈夫安然無恙站在路肩向她揮手，不安情緒才煙消雲散，趕緊救治傷者，事後把這段經過發布在臉書，感謝老天庇佑丈夫平安無事。

志工夫妻檔 曾分獲義消楷模

嘉縣消第二大隊大隊長沈廷衡說，轎車突然推撞水箱車左後方，水箱車往前滑移數公尺，還好相關人員沒站在車旁或路肩，否則後果不堪設想；郭、劉是打火弟兄與救護志工夫妻檔，今年消防節分獲義消楷模、鳳凰志工楷模表揚。