詐團機房藏山區 警震撼彈攻堅逮11人

2018-01-30

在菲被查獲 回台另起爐灶

〔記者許國楨／台中報導〕29歲詐團成員黃柏倫在菲律賓被查獲，解送回台獲交保後，在台中東勢山區另起爐灶，承租已歇業的休閒農場，將度假木屋充當詐騙機房騙中國人，原以為可掩人耳目，但一堆年輕人在山區進出反引起注意，運作10天就被保大特勤員警以震撼彈攻堅，黃嫌在內11名成員全都驚嚇呆滯，還有人大喊「阿娘喂！」全數就逮。

警方調查，落網的成員中，黃柏倫等4人曾在菲律賓從事詐欺被查獲，解送台灣獲交保後，在官司訴訟期間仍重操舊業，考量最近頻傳台籍詐團在國外出事，被中國押回國法辦，且已被境管，乾脆以每月6萬元承租東勢區吊神山側，一處佔地約6甲的休閒農場，設立詐騙機房鎖定中國民眾詐財。

才運作10天就被抓到

警方說，該農場原提供露營及木屋宿營服務，有游泳池、烤肉區等設施，位處深山，距東勢市區起碼有15分鐘車程，因已歇業鮮少人出入，去年底突然來了一群不速之客進駐，電信偵查大隊獲報派員埋伏蒐證，顯示一棟可容納10多人的木屋應為詐騙機房，本月25日會同台中市刑大及保大特勤中隊前往查緝。

警方考量四周都是遼闊山林方便逃竄，決定由特勤員警破門後，以投擲震撼彈強行攻堅，一時間巨大的爆烈聲產生震懾效果，黃嫌等11人仍在進行詐騙，當場被嚇到呆若木雞，束手就擒，警方起出泡棉隔音箱、筆電、手機、教戰守則、監視器等贓證物。

黃嫌供稱，原以為將機房藏在深山，成員採集中管理，應該不會被發現，沒想到本月中旬才開始運作10天就被查獲；警方訊後將全案依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌送辦，複訊後11人全數被法院裁准羈押。