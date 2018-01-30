米伯視茫茫 惡賊當面偷米

2018-01-30

女兒盤點發現被偷

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄84歲老翁「米伯」雖罹眼疾、視力退化，平日仍在鼓山區老宅賣米打發時間，左鄰右舍知道他童叟無欺，不會偷斤減兩，常過來光顧，客人拿取白米後，就把錢放在桌上，大家把米伯的店當成「良心商店」；不料，57歲張男好手好腳，當著米伯的面偷走白米，米伯的女兒協助盤點，察覺白米短少，調閱監視器發現張男欺負米伯，報警將他繩之以法。

善良米伯願意原諒他

張男落網後，坦承中年失業，三餐不繼才犯案；警方發現他將偷來的白米放在冰箱，已吃到剩一半，懷疑他不只偷一包，張男否認。心地善良的米伯則主動向警方表示願意原諒，但偷竊屬公訴罪，警訊後昨將張男送辦。

偷竊屬公訴罪張男送辦

米伯多年前因眼疾開刀，當時手術並不順利，加上視力退化，但聽力還不錯，他住在鼓山區老宅鐵皮屋，掛上不起眼的「米店」招牌，以賣米打發時間，孝順的孫子每天早上都會幫他分好米，每包只賣150元，主要的客源都為親友及街坊鄰居等熟客。

顧客知道米伯和孫子童叟無欺，裝米不會偷斤減兩，也就把米店當成良心商店，拿取白米後，就把錢放在桌上。若有外來客人，米伯聽聲音就知道，會特別提高警覺，女兒或鄰居也不時探視老人家，警方並在米店設置巡邏箱。

有竊盜等多項前科的張男，本月上旬行經該店，發現米伯視力退化，又常單獨看店，多次試探後萌生歹念，先藉故與他攀談再誆稱買米，趁無顧客時，大搖大擺拿著售價150元的袋裝米揚長而去。

米伯的女兒表示，近期因店內白米賣出數量與收入有很大落差，懷疑遭竊，查看店內監視器，發現真有惡賊偷米，憤而報警。

警方從監視畫面查出竊賊穿著及車號，以車追人，鎖定住三民區的張男，26日到他住處逮人。

良心商店遇到無良賊

米伯的女兒難過地說，父親視力退化又患眼疾，但會聽聲辨位，因顧客都是熟識的老街坊，相互信賴，猶如無人看顧的良心商店，未料相信人性的結果，竟換來惡賊無情對待。