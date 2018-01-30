《陸軍206旅》下士坑副連長百萬 雙方互押人討債

以投資毒廠等騙錢
〔記者黃美珠／新竹報導〕陸軍206旅關西新訓中心昨驚爆黃姓中尉副連長，被連上的李姓下士用修車、投資製毒廠等理由騙錢後，雙方竟互相撂人在營區外押簽本票，其中黃姓中尉前後失金破百萬，他既是被害人也是加害人，不僅因此丟官，還吃上詐欺、妨害自由官司。
憲警調查，30歲黃姓中尉副連長疑在軍中交友不慎，連上的25歲李姓下士彈藥士，不僅借錢不還，還誆稱投資海洛因製造工廠賺很大。
副連長丟官 吃官司
黃男告訴警方，李男介紹他加入直銷，讓他向銀行信貸50萬，月揹7000元債務。
前年6月下旬，李男三番兩次邀他投資製毒，說從境外買海洛因原料，加工後轉賣有5到10倍不等利潤。他拗不過，跟李男介紹的不明男子借錢2次、各借15萬。他幾乎是左手才剛拿到錢，右手就交給李去「投資」，但從頭到尾都沒看到製毒工廠、更沒有分到利潤。
李男去年申請6月退伍，黃男擔心50萬收不回來，便聯絡身上有刺龍刺鳳的陳姓同學幫忙討錢；另趁開李男的座車時，偷走李男的身分證、軍人證以做抵押。
去年4月初，3、4名自稱「當鋪」討債人，利用李男休假外出時，在關西營區大門旁的停車場押走李男逼債。李男指控當中有人涉嫌持槍拉滑套、做空槍射擊狀，他才會嚇得簽下面額25萬和15萬的本票給帶頭的陳男。
11天後，換李男利用懇親會，佯稱母親在營區外停車場，想跟黃男面談債務，順利把著軍裝的黃男誘出後，由25歲廖男邊側錄、邊逼問黃男，何以派人持槍押逼李男、又偷走李男證件等，要求黃男以150萬元和解，否則要把影片公諸於世，且主動報警處理。
黃男嚇得向父母求救，經討價還價，黃男父母以35萬元跟廖男和解，結果黃、李都沒討到好處，錢反而落在幫忙討債者手中。
新埔警分局與新竹憲兵隊依詐欺、妨害自由等函送包含黃、李在內共5名男子；軍方表示，黃、李2人已各被記17和18支大過撤職停役。有關投資製毒廠的案情，李姓下士承認，只是向黃姓中尉騙錢的說法。