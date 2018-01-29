「短裙男」逼車女騎士 推倒不成強襲下體

2018-01-29

判拘55天 上訴被駁回

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市饒姓男子2015年1月時，穿著白色短裙、騎車對一旁女騎士強抓下體逃逸，落網後被桃園地院判處拘役55天，他不服判決提出上訴，指稱自己沒有摸到女方，被逮後因為趕著回家、才承認犯行， 法官認為，饒男若非有意性騷擾，為何光天化日穿女裝？認定他預謀犯案，駁回上訴。

被害女子證稱，當天下午1點多她騎機車行經一處大轉彎時，突然一名身穿黑色外套、白色短裙的男子騎車逼近，還不斷推她手臂與肩膀，後來更趁機往她下體部位用力抓了一把後加速逃逸，當時她的姊姊開車跟隨在後，行車記錄器拍到變態男猥褻她的過程，姊妹倆立即提出證據向警方報案。

檢警依據被害女子姊姊提供的行車記錄器影像，另調閱路口監視器畫面，循線逮到涉案的饒男，饒男當時坦承犯行。案經檢察官聲請簡易判決處刑，饒男一審被依性騷擾防治法判處拘役55天，得折算5萬5千元罰金。

然而，饒男不服提起上訴，改口稱自己沒有摸到女子，檢警訊問時只是隨口坦承，因為趕著回家工作、顧小孩，才會認罪。

桃園地院二審合議庭認為，被害女子於檢警偵訊、審理時證詞一致，應無冒偽證罪風險謊稱遭性騷擾的必要，且有行車記錄器、監視器畫面佐證，反倒是饒男先坦承一時衝動而靠近女方動手，後來又改口沒有摸到對方，偵查中會承認是為了趕著回家隨便講講。

「若非有意性騷擾，為何光天化日穿女裝騎機車？」法官認為，饒男說詞反覆、不足採信，所為是為了誤導被害人、躲避警方追查才變裝，根本是預謀犯案，駁回上訴。