毒蟲飲料店前犁田 老闆出借廁所供警搜毒

2018-01-29

遇警攔查 加速逃逸凸槌

〔記者余衡／新北報導〕有毒品前科的張姓男子本月24日騎車行經新北市南雅南路遇警欲攔查時突然加速逃逸，張疑因心慌，不久騎經新興路一家手搖杯飲料店前「犁田」，何姓男老闆見狀報警，隨後趕到的警員見機車旁有毒品吸食器，懷疑他持毒，何男還出借廁所供警對張男搜身，果然搜出安非他命毒品，警方事後直誇何男熱心且具正義感，何男則謙虛稱：「維護治安人人有責啦！」

張男當時為了閃躲前方停等車輛緊急煞車，瞬間被拋飛倒地，他翻滾一圈後僅受輕傷還能起身，正在店內的何男見狀立刻報案發生車禍。

警方隨後趕抵將張男團團圍住，並質問「為什麼看到我們就跑？到底在緊張什麼？」張男心虛答「我只是趕時間啦！」警方在機車旁發現使用過的毒品吸食器玻璃球，驚覺張男可能藏有毒品要求搜身，經對方同意後為顧及隱私，向何男詢問能否出借廁所，何男得知警方正在抓毒蟲爽快回應，隨後果然從張男褲頭搜出1.12克安非他命。

熱血老闆 曾助警方抓賊

警方將張男依毒品罪嫌移送法辦後，前往飲料店表達感謝之意，其實，何男去年曾在店門口與竊賊扭打，最後還與警方聯手壓制，兩度協助辦案最終都讓嫌犯繩之以法，警方大讚他既熱心又具正義感，何男謙虛說道「幫忙破案很有成就感，因為警察辦案很辛苦，維護治安人人有責。」