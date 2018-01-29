年收200萬染毒成空 水電行頭家偷電纜

2018-01-29

為甲種電匠 獲高收入不難

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣56歲葉姓男子擁有甲種電匠資格，原本為水電行頭家，年收入200萬元不成問題，但他染上毒癮，不僅事業沒了，也妻離子散，更多次進出監獄；但葉男「中毒」太深，不知悔改，反利用本身專業，四處偷電纜，甚至多次偷竊國道高速公路電纜，他上月才假釋出獄，日前再度犯案被逮，被國道警方依加重竊盜罪嫌送辦。

為毒妻離子散 事業也沒了

國道2隊警方調查，葉男有多項竊盜、毒品前科，且葉男專偷剪電纜線，小至地方鄉鎮市公所的路燈電纜，大到高速公路局管理的國道設施電纜線，也成為葉男下手的目標。

高公局委外維護人員20日發現，福爾摩沙高速公路苗栗縣竹南交流道路段的國道路況電子看板及即時路況監控系統故障，在北上117公里旁的邊坡，發現一大捆被剪斷的電纜線，藏匿在一旁草叢，打開附近的維修人孔蓋，證實為國道路況電子看板及即時路況監控系統的電纜線，報警處理。

國道電纜慣竊 上月才假釋

警方研判偷剪電纜線者應會返回拿取，前往埋伏，將回頭取物的葉男逮獲；葉男坦承犯行，供稱去年12月18日假釋出獄，沒有工作，才去偷剪電纜線，盼變賣換現使用。

利用「專長」行竊 不怕被電到

因高公局的電力設備，不乏高電壓電纜，而葉男竟多次偷剪，讓國道警方也好奇「不怕被電嗎？」沒想到，葉男竟得意地笑說，「我可是擁有甲種電匠的資格」，偷剪電纜難不倒他。高公局人員表示，被偷剪的電纜長度為512公尺，損失約11萬元；對於葉男利用專長行竊，也苦笑「遇上專業的，還真沒轍！」

葉男戶籍所在地的村長證實，葉男擁有甲種電匠資格，早年在地方開設水電行，生意很好，但後來染上毒癮，不僅水電行收了，且與妻子離婚，家人也不理會他，很久沒在村內見到葉男了。

國立苗栗農工總務主任、電機科老師陳文祥說，甲種電匠為早年台灣省政府建設廳辦理的證照檢定，精省後，繼開辦為水電乙級技術士檢定；以甲種電匠開設水電行而言，平均年收入200萬元不成問題。