翁散步23公里 誤喝洗碗精解渴

2018-01-29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕患有失智症的7旬吳姓老翁，日前從高雄大寮住處外出散步，竟走了23公里到梓官，途中口渴難耐，買一瓶洗碗精當成飲料喝，店員連忙阻止，警方發現洗碗精被他喝了1/4瓶，趕緊通報救護車將老翁送醫，所幸無大礙。

店員連忙阻止 送醫後無大礙

警方指出，赤崁派出所員警22日下午4點50分，巡邏經過梓官區赤崁南路，發現70多歲吳姓老翁坐於路旁嘔吐。一旁民眾向警方表示，吳翁剛剛在超市買一瓶洗碗精，當成飲料喝下去，店員趕緊提供礦泉水與衛生紙，供老翁漱口、擦拭。

老翁向警方聲稱沒事，不用就醫，警方見洗碗精已被他喝了1/4瓶，還是通報救護車到場。

家人報案 已是第4次失蹤

警方還查出，吳翁已被家人報案失蹤協尋。家屬趕到向警方解釋，吳翁患失智症，領有中度身心障礙手冊，已經是第4次失蹤。

吳翁則向警方表示，他想找人聊天說話，從家裡外出後，不知不覺就走到梓官，警方初估，吳翁在大寮區失蹤，距梓官區有23公里，步行至少要6小時，研判可能走路走太久，口渴難耐才誤喝洗碗精。

警方勸家屬可向相關單位申請愛心手鍊、QRcode布標，也可到當地警察局申請「志願者指紋捺印建檔」，先替家中長者留下指紋，一旦走失，尋獲時可經由比對指紋立即查出身分。