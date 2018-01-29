司令台上簽離婚協議╱外遇女師反悔 法官打臉

2018-01-29

「智識健全的成年人 應對簽約行為負責」

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓國中女教師分居期間，被先生找來的徵信社，拍到與小王在旅館前牽手與多次出遊的照片，先生率律師前往校園的司令台上談離婚，陳女聲稱當時學生躲在司令台後面偷聽，以及眾目睽睽的壓力，被迫簽下離婚協議書與70萬元本票，事後提告，聲稱受到脅迫而簽下不平等協議，但新竹地院法官發現，當天教導主任曾主動要求協助且提醒簽約前要審慎，卻遭回絕，且陳女是智識健全成年人，應對自己簽約行為負責，判她敗訴並如數賠償70萬元給先生。

簽70萬本票 判如數賠償

陳女說，2010年婚後因先生加諸龐大生活勞務與經濟重擔給她，雙方屢生爭執，婚姻關係出現裂痕，2016年底她帶兩子回娘家暫時冷靜，思索婚姻該何去何從。分居期間她在臉書與小學同窗葉男訴說心事，並偶於空暇時陪她餐敘、散心，惟未逾越正常社交範圍。

稱有學生偷聽 才無奈簽署

去年5月先生無預警攜堂妹、律師、律師助理到校園，要求簽署離婚協議書、財產分配協議書，恫稱已找徵信社拍到她與葉男出遊照片，逼她同意離婚，否則除訴諸司法，更將讓她上報，名譽掃地，以後連工作都沒了等，同時她發現已有學生好奇，為何有外人來找老師且氣氛嚴肅，躲在司令台旁偷聽、偷看，便無奈開始協商，不得已在司令台簽署離婚協議書及70萬元本票。

事後陳女不滿先生利用她在校園，不希望鬧到全校沸揚的心態，逕行簽下雙方權益關係極度懸殊的「離婚協議書」與婚後財產「協議書」，心中萬有不甘，不願辦理離婚登記，請求院方確認離婚協議書無效，且70萬元本票債權不存在。

被拍到與小王旅館外牽手

法官調查，分居期間，陳女多次與葉男出遊，並遭先生拍到在旅館外牽手照片，且當天在學校司令台協議內容過程，至少有一小時進行磋商，陳女當無輕率簽署之理，簽立協議書時，雖有學生在旁，但有一段距離，自難知悉雙方商討何事。

學校主任曾提醒要考慮清楚

且陳女在教導主任上前詢問時，又稱自己可以處理拒絕協助，教導主任曾提醒她，簽協議前要考慮清楚，陳女是智識健全成年人，審酌整個協議經過，並沒有足使她完全喪失自由意志的程度，因此實難認有何意受迫情事，判陳女敗訴。