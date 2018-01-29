開槍嗆情敵 中山聯盟「雷公」被逮

2018-01-29

〔記者姚岳宏／台北報導〕綽號「雷公」的25歲「中山聯盟」成員徐雲漢，疑因不滿女友與楊姓男友人常廝混甚至上床，竟夥同3名友人，持槍朝楊男住處大門連開兩槍，警方陸續緝捕把風及剪監視器線路的兩名共犯陳立翔、諶冠仲，昨在南港重陽路逮捕涉嫌開槍的主嫌徐男。

徐男到案時承認不爽楊男，才去找麻煩，但強調「槍不是我開的」，是友人諶男幫忙開的，由於同案共犯皆稱槍是徐男開的，警方認應是他的卸責之詞，除依槍砲罪嫌送辦徐男，另採集槍枝指紋送驗，釐清究竟是誰開槍。

共犯皆稱徐男開槍

警方調查，23日凌晨近1時左右，北市南港興華街114巷一處民宅大門，突然遭人開槍，由於槍聲大作，引起周邊住戶注意報警，警方現場查獲彈殼兩枚，由於歹徒疑似使用改造槍枝，鋼製大門僅有彈痕凹洞，並未貫穿。

警方發現開槍者，疑為有多次傷害、組織前科的徐男，因不滿女友移情別戀，所以與陳男深夜持槍前往開槍恫嚇，事後將槍藏放在研究院路一間商店外的花台內，昨徐男被捕時，帶著警方前往起出作案槍枝。

據了解，徐前科累累，前年4月，曾與「夜店殺警案」的苟桓銘、廖嘉俊等人，涉及北市南港區一間汽車旅館持刀砍殺案，被依殺人未遂罪嫌送辦，士林地院日前依傷害罪判徐男5個月，得易科罰金15萬元。

去年開車撞名店金春發

而去年11月，有輛紅色馬自達3轎車衝進北市忠孝東路六段的「金春發」牛肉名店，當時車上兩男棄車逃離現場，其中開車的就是徐雲漢。