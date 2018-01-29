盜母存款獲原諒 偽造文書判刑

2018-01-29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆44歲黃女缺錢花用，竟偷走母親身分證及印章，到銀行申請補發存摺，冒用母親身分，盜領母親存款共10萬餘元，後來黃女又去補辦存摺，行員發現她不像年約70歲的長者，犯行才曝光。黃母事發後雖撤回竊盜告訴，但基隆地方法院認定，黃女盜領時已觸犯偽造文書等罪，連同後續犯下的搶奪、竊盜等案件，判她2年徒刑。

盜領被行員識破

檢警調查，2015年9月黃女偷走母親的身分證及印章，到銀行佯稱自己的存簿遺失，要求行員補發。行員一時未察，補發存摺並依黃女填寫的取款憑條支付現金，黃女分5次順利得手10萬4000元。

2016年黃女又去銀行補辦存摺，一名眼尖行員調閱黃母資料，認為取款的黃女目測不像年約70歲長者，要求她拿出身分證明，她卻拔腿逃出銀行。行員聯繫黃母查證，黃女惡行因此敗露，警訊後依偽造文書及竊盜等罪將她送辦。

黃女不思悔改，去年4月見一處民宅大門未關，大膽進入屋內，偷走陳女的信用卡，並到銀樓購買金飾，盜刷4次信用卡，得手2次。

此外，身材壯碩的黃女去年5月24日見83歲陳姓老翁坐在輪椅上，竟強行拔走他手上的「壽」字金戒指，得手後逃逸。陳翁孫子報案，警方鎖定黃女將她逮捕，依搶奪罪送辦。

黃女向法官承認犯行，卻宣稱罹有中度精神障礙，且搶走老翁戒指後，下午就還給他，應該沒有很嚴重。

基隆地方法院調閱黃女就醫紀錄發現，她曾被判定罹有慢性思覺失調症，但依黃女犯案手法來看，認為她未受疾病影響，不應以此為藉口；而搶奪部分，是警察找上門，黃女才將得手的金飾交出，不算自首。

法官認為，黃女盜領母親存款部分，共觸犯5次偽造文書罪，每次分別判處4月，竊盜部分黃母已撤銷，不予受理。另偷走他人信用卡盜刷案，觸犯竊盜、偽造私文書罪、詐欺取財未遂部分，分別判4到6個月不等刑期，觸犯搶奪案判6個月，合併執行2年，得易科罰金72萬元。