律師︰依判決書報導未侵權

2018-01-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕性侵慣犯朱世全猥褻少女入監服刑，竟在獄中主張人格權、姓名權受損，要求媒體付錢和解，否則提告索賠。花蓮簡姓律師認為，媒體依判決書報導，沒有侵害到朱男的人格權、姓名權，這部分主張很難成立。

簡姓律師說，目前性侵害犯罪防治法並沒有規定要保護加害人，除了因加害人是被害人的家屬、親戚等關係，有足以識別出被害人資訊疑慮時，為了保護被害人，才會在判決書上，將被告、被害人使用代號去識別化；但若屬於一般性侵害案件，站在社會公益、民眾知的權利保障立場，法院判決書主文，有關被告部分都有公告姓名，而且放置在司法院法學資料檢索系統，公開讓人查閱。

有關民法對人格權、姓名權的保障，簡姓律師說，人格權是一種概括名稱，凡是維護人之所以為人的資格必要權利，都包括在內，包括生命、身體、健康、名譽、信用、姓名、隱私等。而侵害姓名權分2種，一是冒用他人姓名，另一種是不當使用他人姓名，但前提是被使用者的名譽受到損害；媒體依法院的判決書報導，只要內容屬實，自然沒有侵害被告名譽，也就沒有人格權、姓名權問題。

而針對性侵加害人一再犯案，為避免有更多人受害，社運團體曾推動台版「梅根法案」要求公布性侵犯罪者個人資料、相片等，並在出獄後加強社區監控。不過因涉及人權、不利性侵犯重新做人、公布也未能降低再犯等問題，至今仍未有修正法案提出。