狎3少女 帶刀出庭 慣犯入獄 向媒體「勒索」

2018-01-29

在獄中寫信揚言提告

〔記者王錦義、楊綿傑／綜合報導〕花蓮縣性侵慣犯朱世全猥褻3少女被逮，他竟攜帶手杖刀到花蓮地檢署、並以眼鏡型攝影機竊錄開庭畫面，被法警查獲，高等法院花蓮分院去年以強制猥褻、公共場所攜帶刀械等罪，判9年2月徒刑，最高法院痛批他無視公權力，駁回上訴定讞；目前在花蓮監獄服刑的朱男不滿媒體報導他全名，近日在獄中寫信主張人格權、姓名權受損，要求媒體付錢和解，否則提告索賠。

記協︰民眾有知的權利

律師認為，媒體依公開判決書報導，提告很難成案；台灣記者協會理事長劉嘉韻昨表示，民眾有知的權利，犯案者也有提告的權利，只要媒體報導有所本且非惡意，相信法官自有公評。

高等法院花蓮分院判決指出，40歲男子朱世全在2014年3月間，以嗆聲「該砸就砸，該砍就砍」的威脅口吻，假借僱少女到家中打掃、帶折疊刀與少女見面等手法，猥褻小華（化名）等3名被害少女。

審理期間，朱男不滿花蓮地檢署檢察官起訴他，2014年12月底帶枴杖刀、眼鏡型秘錄器到地檢署，多次竊錄偵查、調查、審判過程中非公開活動、言論及偵查筆錄，被法警發現逮捕移送法辦。

朱世全接受審理時，法官認為朱對女性不尊重、性需求偏差，評估性侵再犯屬高危險群，應予適當治療；高等法院花蓮分院法官以成年人故意對少年犯強制猥褻罪合計3罪，去年6月判朱男9年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

朱男目前在花蓮監獄服刑，他近日卻在獄中寫信指出，台灣未像美國有「梅根法案」，他認為妨害性自主罪的被告、受刑人，不能、不該有全名上報，包含自由時報等媒體，卻刊登他全名，他也否認使用眼鏡型針孔秘錄器，辯稱是眼鏡型「行車記錄器」；認為媒體「不實報導」讓他及家人、親友感到困擾，依民法第18、19條主張人格權、姓名權受損，希望媒體記者與他私下和解，否則要依據民法第195條提出損害賠償告訴。

朱男除猥褻小華等3名被害少女案定讞外，據了解，朱男為妨害性自主案件慣犯，2002年開始犯案，2008年花蓮地方法院依妨害性自主案件4罪判應執行1年10月，朱男喊冤一路上訴到最高法院都被駁回，2011年8月才關出來，2012年又再犯對少女強制性交、乘機性交罪，被判12年徒刑，朱男否認犯行、不斷上訴，去年3月花蓮高分院更二審認為罪證不足判處無罪，最高法院認為仍有疑義，去年11月發回更三審，朱男性侵少女案仍在花蓮高分院審理中。