民事纏訟民怨》討公道大不易 工程、醫療糾紛最耗時

2018-01-28

記者黃欣柏／專題報導

司法院統計，一審耗時最長的民事案件，依序為國際貿易、海商、醫療糾紛及營建工程案件，到了二審，營建工程與醫療糾紛更攀升為前兩名；前者對需要資金周轉的小承包商而言，往往攸關存亡，後者更與普羅大眾息息相關，當事人在面對醫療風險帶來的損害之餘，還得花上大量成本打官司，壓力之大，難為外人所想像。

追討工程款5年 還卡在一審

以新北市水電承包商蕭進鑫為例，多年前他承包上市公司富旺建設旗下在桃園市一處集合式住宅建案，與對方有工程款糾紛，2013年間向對方求償工程款、利息共2220萬元，全案於台中地院審理至今5年，仍無結果。

小包商：法院無法及時主持公道 形同幫兇

蕭男無奈說，因兩造對工程疏失意見相左，法院2015年裁定桃園縣建築師公會前往鑑定，但對方主張房屋已出售，無法自作主張讓鑑定人進入，全案就此「卡住」，「換作是體質較差的公司，這筆錢追5年都拿不到，早就倒了！」蕭進鑫認為，法院若無法及時主持公道，等同成為大公司的幫兇，因此才會衍生不少小包商拉白布條抗議的自力救濟現象，政府應正視此問題。

醫療糾紛拖12年 不得不和解

醫療案件則如台中婦人廖惠麗一案，2006年間廖婦因腸阻塞赴中國醫藥大學附設醫院求診，術後成為植物人，其夫李永信向醫院求償3100萬元，案件經各級法院9次審判，去年最高法院又將全案發回更三審，家屬欲哭無淚，最後雙方不堪長年纏訟之苦，今年初才和解結束這場長達12年的官司。

被一宗官司折磨12年，李的律師曾質疑，一審打到更一審就花10年，都是醫院敗訴，但10年心血卻被最高法院以一頁A4紙發回；李永信也為此泣訴，他的痛苦無法形容，不知道司法的公平正義在哪裡。