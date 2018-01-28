民事訴訟 牽動小民生計 纏訟夢魘掀民怨

2018-01-28

記者黃欣柏／專題報導

人民不信任司法，除部分判決背離社會外，訴訟效率不彰也是一大原因。

司院數據 民事審結時間高於刑事案

政府及司改團體近年來推動司法改革，大都聚焦在刑事訴訟及冤獄平反等領域，但司法院一項驚人數據顯示，國內民事案件審結時間竟比刑事案件還久，市井小民官司一打多年，有人撐到破產、有人公司倒閉，甚至家破人亡也等不到法院給公道的一天，政府應改善民事訴訟效率，才能讓人民真正有感。

司院統計，去年各地方法院民事訴訟平均結案日數為31.4天，二審平均188天更長，三審39.4天，合計一件案子從一審打到三審約258.8天，比刑事平均需時178.1天高出許多。

其實數據還有盲點，以去年為例，全台各地院新收241萬餘件民事案，其中93.51%是強制執行、調解、保全程序等通常可以較快結案的案件，大幅稀釋了其他6.49%訴訟事件的結案時間。

此外，案件上訴三審，最高法院會視個案情節大小來「排隊」，有時得先排上數月才會分案審理，加上發回二審的比例高，如去年就逾20%民事案被發回，刑事僅9%；同一件官司反覆更審，若該案訴訟標的又正好攸關公司存亡、一家溫飽，對當事人而言恐成無止境凌遲。

一名資深法官指出，反覆更審、曠日廢時的案件，多是因為涉及海商、醫療糾紛、工程營建等專業領域，法官不易自為認定，只好送專業單位鑑定，但從鑑定單位、鑑定方式到鑑定結果，兩造都可能有意見，甚至得反覆送鑑，加上送鑑也常要排隊，導致案件難以結案。

改善訴訟效率 律師：應設專責鑑定單位

律師周武榮認為，民事訴訟的效率，確實也要從鑑定單位著手才能解決問題，目前許多案件都是因排隊送鑑、公文往返而延宕。財經法律專家、律師葉書佑建議，政府或可研議修法成立專責鑑定單位，比照現行交通事故的處理模式，在案件發生後、法院審理前，先由鑑定單位進行通盤調查，可減少排隊時間，進而協助法官快速了解案件全貌，提升整體審理效率。