搜救犬退役 找到新主人

2018-01-28

搜救犬退役了，雖有些許感傷，但更多的是暖暖的人狗情！

新北市消防局昨天為8隻退役搜救犬舉辦認養儀式，感謝牠們長年救災奉獻的辛勞，曾參與三重醃頭案偵辦的氣味辨識犬Mini認養前，右前肢被診斷出肥大細胞瘤，但認養人黃芳桂仍願意認養，康復的Mini與新主人一起現身；值得一提的，包括陳柏村、王駿程、黃榮宗、羅浩芳4名消防控犬員，對與自己配合多年的搜救犬都不離不棄，分別認養Pingu、Puca、Curry、Wo5ddy等4犬，再續人狗緣。（記者吳仁捷）