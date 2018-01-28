抽獎造假詐122萬 前青輔會機要判8年

2018-01-28

〔記者張文川／台北報導〕前朝時期行政院青年輔導委員會（現為教育部青年發展署）時任主委李允傑的機要秘書陳永璿，被控任內舉辦「願景徵文」等活動時，私下提供招標草案及評審名單，協助碩德國際公司得標，並在碩德舉辦的網路投票活動中，以灌票程式假造得獎名單，從中詐得公款122萬餘元；台北地院依貪污等罪判陳8年徒刑，洩密部分判刑5月、得易科罰金。

共犯碩德公司專案經理蓋冠宇，因不認罪、無悔意，遭判刑7年6月；外包軟體工程師余昊騰協助製作灌票程式、造假得獎名單，依無故變更公務電腦電磁紀錄罪判3月、可易科罰金9萬元。

判決指出，原名陳建安的陳永璿，2010年、2011年間承辦青輔會「願景徵文」、「政策logo設計」、「PK政策論壇」等活動，由於青輔會2010年已將碩德公司提報為不良廠商，甚至另案對碩德提起民事求償，陳仍偽造青輔會感謝函給碩德，還把招標草案與評審委員名單交給碩德，協助碩德得標。

陳事後夥同碩德公司造假，用華梵大學哲學系7年前的入學榜單充當得獎名單，再透過余昊騰製作的灌票程式假造約2萬名參加者、200名獲獎者，詐領122萬餘元公款。陳原以為神不知鬼不覺，不料碩德與青輔會打民事訴訟時，提出陳偽造的感謝函，青輔會人員嚇一大跳，進而查出陳男搞鬼。