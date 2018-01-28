詐騙老梗 解除分期付款最好騙

2018-01-28

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局分析106年度詐騙案，發現最常見詐騙手法以「解除分期付款」居首，其次為「假網拍」、「假冒好友借錢」，其中「解除分期付款」詐騙案最常發生在冒用「EZ訂」（訂購電影票券）613件、「金石堂網路書店」540件、「雄獅旅行社」422件，金石堂網路書店在105年是詐騙集團最愛冒用第1名，去年案件數仍居高不下。

刑事局表示，「解除分期付款」幾乎每年均位居首位，詐騙集團入侵資安防護措施不足的購物網站，竊取民眾個資與交易資料，再佯稱客服人員作業疏失，消費者訂單被重複設定，需前往ATM由銀行人員協助操作ATM解除分期設定設局詐騙。

第2名的「假網拍」，106年度手法經歹徒不斷變化，最初的犯罪手法是「加LINE私下交易享優惠」，吸引民眾選擇私下交易購買低價商品，但在民眾匯款後，卻遭詐騙集團已讀不回或封鎖。

106年年中出現詐騙集團利用臉書一頁式廣告「限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退」，吸引民眾對限量優惠，又可貨到付款的網路商家為餌，到貨時卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼被騙。

同年年底又出新招，瞄準民眾對高價3C產品的欲望，「盜用民眾臉書帳號，再轉加入LINE私下交易特價販售手機」，等到民眾匯款完成後就封鎖帳號，讓消費者求償無門。