同學男友仲介援交 少女3月接64客

2018-01-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕南投縣單親家庭的17歲少女小芬（化名），家境清苦為了減輕家裡負擔，被鄧姓女同學與其彭姓男友誘往賣淫，3個月內與64名嫖客進行67次性交易；苗栗地院依違反「兒童及少年性交易防制條例」判處彭男3年10個月，鄧女由少年法庭審理中，另將追究與小芬援交的64名嫖客刑事責任，若判刑確定，將面臨1年以上、7年以下徒刑。

利用網路聊天室攬客

檢警調查，彭男與鄧姓少女為男女朋友，彭男得知小芬缺錢有意援交，竟與鄧女共謀當起掮客，利用網路聊天室替小芬攬客，有時由彭男騎機車載往摩鐵援交，自105年3月25日起到6月23日，共與64名嫖客發生67次性交易，每次收費2千或3千元，彭男每次抽佣1千元。

台南市永康警分局前年6月24日，在汽車旅館查獲小芬從事性交易，循線逮捕彭男、鄧女，移請苗栗地檢署偵辦起訴。

法院審理期間，彭男承認媒介小芬性交易，法官判處彭男3年10個月，併科10萬元罰金，並追徵他6萬7千元不法所得。

苗栗縣政府社會處保護服務科長許淑華說，小芬為單親家庭、家境清寒，小芬不想讓媽媽負擔太重，因而從事援交賺錢，但受彭男控制，以公布交易紀錄或對家人不利等為由威脅小芬。

苗栗縣警察局表示，小芬已交由縣府社會處安置保護，法官考量少女家庭功能健全，責付家長帶回，另由南投縣社會處接續輔導，目前也在南投繼續就學。