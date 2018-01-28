幫閨密教訓男友 撂人砍死「夢中人」

2018-01-28

北市1天2起「愛」殺

〔記者劉慶侯、陳恩惠、王宣晴／台北報導〕台北市昨在一天內接連發生兩起感情糾紛引發殺人事件，造成1男死亡、1女中彈。

酒店調酒師辛家豪斥責劉姓女友從酒店下班後，又和友人到KTV玩樂到天亮，劉女向閨密黃怡瑄訴苦，黃女竟涉嫌率人持刀刺殺辛男致死，動手的竹聯幫平堂份子楊蔡蓂萱與男子林琨胤，昨晚在新店落網；另中國籍方姓女子來台會情郎，男友林億富開槍射中方女左大腿後逃逸，方女自行搭車就醫，急救後無生命危險。

警方調查，38歲死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理，身兼酒店調酒師，結識21歲劉姓酒店女子並交往，兩人在台北市廈門街一處公寓5樓頂樓加蓋同居。劉女昨凌晨下班後，和同事黃女及多名國中同學去唱KTV，劉女喝得醉醺醺，直到天亮才返家，辛男質問為何徹夜不歸時，劉女也氣得回嘴，劉女並負氣下樓打電話向還在KTV的黃女訴苦。

竹聯幫份子率眾動手

黃女率竹聯幫平堂楊蔡複姓兄弟等7、8名男子趕來，他們拿走劉女手中的住家鑰匙，逐層試著開門，要找辛男理論，嚇壞不少住戶。後來打開辛男的租處，大喊「找到了」，眾人帶著酒意闖入痛毆辛男，其中楊蔡蓂萱（21歲）、楊蔡蓂葦（26歲）、林琨胤（24歲）涉持刀猛刺辛男背部兩刀，辛男送醫不治，警方逮捕黃女等數人。

中籍女會情郎 挨冷槍

另外，32歲中國籍方姓女子本月24日以觀光名義來台，到北市寧夏路找45歲男友林億富，林男因犯槍砲案入獄服刑10餘年，去年5月假釋出獄，陳姓前女友25日中午回林男租處收拾衣物，林與方女圍毆陳女，警方獲報到場，陳女不提告。

昨天上午林、方疑為了感情糾葛問題起爭執，方女隨後被林男持槍射傷左大腿，自行到新北市的醫院求診，被轉送台北馬偕醫院開刀取出子彈，警方接獲醫院通報，查出林男行兇逃逸，案情細節有待釐清。