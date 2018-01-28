好心酸！ 經過30年…警便當費仍是80元

2018-01-28

世大運期間菜色：汙辱人

〔記者邱俊福／台北報導〕30年來物價上漲了多少？攀升之高民眾可能一時算不清，但警方出勤誤餐用來買便當的預算，30年來永遠是80元，同樣的錢，以前吃得夠豐盛，現今台北市物價堪稱全國之冠，幾家較耳熟的排骨飯，竟然通通買不起；北市員警出勤大都是處理街頭陳抗，第一線警員體力消耗大、食量也大，卻只能吃到「讓人看了心酸」的菜色，世大運期間維安警力便當菜色被PO網後，網友一句「根本汙辱人」最為一針見血。

台北市某分局一名負責採購的承辦人常為誤餐費傷腦筋，他無奈說：「現在便當的肉越打越薄，粉加的越來越厚」，至於夜點與早點同樣30年來永遠是40元，「一杯豆漿加2個肉包就超過預算，只能1個包子加個荷包蛋」。

肉愈來愈薄…警怨吃不飽

另名從事總務工作的資深警務人員表示，早年80元便當菜色豐富，排骨大、飯量足，點心也有多元選擇；現在什麼都漲，成本考量下便當盒縮小，飯菜變少，早餐、夜點就更難買了。員警說，以前出勤常訂的東一排骨，一個80元，現已漲為150元，只能轉請熟識店家協助，可是店家基於成本，飯、菜確實變少，5片肉變3片肉，對年輕力壯食量大的警員來說，根本吃不飽。

警察出勤具有機動、臨時性，店家須時時刻刻配合出餐，且政府核銷費用有一定時間，通常2到3個月後才能將便當錢給店家，這些都需要店家包容。過去便當店家有利潤可賺，搶著承攬警方的生意，也願意臨時加派人手，加班配合，如今這個預算令多數店家興趣缺缺，往往不願承攬，逐漸變成警方用私人請託，有時還因店家臨時人手不夠，分局得派員過去協助打包、運送。

員警苦笑說，為什麼台北市舉辦世大運期間，基層員警的便當菜色會鬧上新聞，因為一個便當只有一片炸魚、一點滷白菜、一小塊豆腐及碎蒸蛋，夜點是超迷你麵包加飲料，當然會引發網友話題。

警政署表示，現行誤餐費用標準，多為行政公務單位間多年彼此參照的標準，目前已由相關業務單位研商是否要提高，以及預算增列的可行性，現階段如遇有集會、陳抗勤務，也會設立「行動補給站」、「行動餐車」等，補充第一線員警體力。