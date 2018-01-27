處理國道車禍挨撞 紅斑馬警車屁股開花

2018-01-27

〔記者林嘉東／新北報導〕國道一號南下汐止路段，昨清晨疑因天雨路滑，滿載水果的白色小貨車失控自撞護欄，遭後方閃避不及的銀色小客車追撞，國道第一公路警察大隊汐止分隊獲報前往處理時，警員將「紅斑馬」警車停在事故車後方閃燈警示，正準備下車處理時，後方3輛汽車疑未注意前方狀況連續撞上，警車當場「屁股開花」，整起事故共造成6車損壞、2人受傷。

警方呼籲，天雨路滑，用路人開車一定要與前方車輛保持安全距離，切勿任意變換車道，看見巡邏車處理事故時，要減速提早避讓，以維安全。