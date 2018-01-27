警察三等特考「歧視」一般生 違憲

2018-01-27

警大畢業 升等無限制

〔記者楊國文、黃敦硯／台北報導〕同樣是通過警察人員三等考試，任用卻有差別待遇，大法官宣告違憲！

一般生 巡佐就到頂

2011年以前，警大畢業生、或非受警察教育體系的一般生同樣報考警察人員三等考試，因警察人員人事條例第11條未明定訓練機關，致一般生被安排到警專受訓，無法列等警正三階（含）以上，只能當到職等最高的「巡佐」，警大畢業生卻無限制，監委為此曾提案糾正，大法官會議昨做成第760號解釋，認為「警察人員人事條例」第11條違反憲法平等原則，已造成「系統性不利的差別待遇」，與憲法保障平等權意旨不符。

大法官指出，行政院應會同考試院，6個月內採取「適當措施」補救，例如安排聲請人到中央警察大學完成必要訓練，訓練合格後取得任用為警正四階所有職務的資格；至於所有與聲請人相同情況之人，大法官表示，宜由行政院、考試院進行通案性檢討。警政署表示，將依大法官解釋組成專案小組研議適當措施。

大法官：半年內應補救

本件釋憲案有兩批聲請人，林慶昌等13人於2002至2004年間通過警察人員三等特考筆試，被警政署安排到警專受訓，結訓後被分發擔任「警員」，他們認為，警察人員人事條例規定必須警察大學畢業或在警大受訓合格才能當「巡官」，他們申請到警大受訓卻被駁回，加上打行政訴訟敗訴，因此聲請釋憲；另一批黃士峯等4人情況類似。

大法官認為，「警察人員人事條例」第11條第二項未明定三等特考筆試通過後由哪個機構訓練，以致實務上警署將非警大畢業的「一般生」一律安排到警專受訓，造成這些人無法取得「警正三階」（含）以上職務，遭到系統性不利差別待遇。

大法官書記處長王碧芳昨指出，2011年後，因警察人員考試採雙軌制，已無以往差別待遇情形。