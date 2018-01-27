三義勝興車站 公廁偷窺狂現形

2018-01-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕知名景點苗栗縣三義勝興車站出現公廁偷窺狂！家住三義雙潭村的48歲吳姓男子，15日跑到勝興車站公廁，趴在地上偷窺女遊客如廁，當場被抓包，被害人當下不願追究、沒有報警，但友人從遊客服務中心得知，吳男已非第一次，將吳男照片及偷窺事件始末PO上臉書社團「爆料公社」，提醒遊客小心。

苗栗警分局三義分駐所長吳政霖表示，他於去年7月到任至今，已接獲3次報案，指吳男在女廁逗留的情形，但前3次都無被害人指證，檢視吳男手機也沒發現不雅照，因此僅予以勸誡。15日當天被害人也未報案，因有人PO網，警方主動偵辦，將把吳男依違反社會秩序維護法送辦。

PO文指15日上午，吳男在勝興車站女廁趴在地上偷窺被發現，多名路人拉住吳不讓他逃掉；因吳身上無攝影器材，被偷窺的女遊客夫婦未追究，放走吳男。網友事後得知吳男是累犯，且幾乎每天到勝興車站報到，似乎有吸食強力膠，因此PO網提醒遊客要小心。

吳男被網友肉搜起底，他未婚獨居，具藝術天分，常受僱繪畫宮廟神像，平日精神狀態正常，但有吸膠習慣。吳政霖說，吳男被查獲移送已執行完畢案件超過30件，偵查中案件還有10多件，包括酒駕、竊盜等，是地方頭痛人物。

苗栗市大千醫療社團法人南勢醫院精神科院長洪國翔說，依男子行為可推斷可能較無自信及有自卑傾向，透過偷窺行為滿足性的欲望、需求，以及自信心；此外，吸食強力膠可能會造成認知功能及衝動控制下降，而出現不適當行為，建議及早轉介至精神科了解病因進行後續治療。