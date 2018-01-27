曾獲英語繪本特優獎 國三女在校割腕

2018-01-27

〔記者陳薏云、翁聿煌／新北報導〕新北市某國中一名國三女學生，疑因放寒假又要到校輔導，壓力過大，26日下午1時趁午休時刻，持美工刀（見圖，記者陳薏云翻攝）獨自跑到校內4樓女廁割自己的左腕，所幸師長如廁時發現，將女學生送健康中心，救護人員將她送醫後已無大礙，由父母帶回家靜養。

臉書早已出現警訊

據了解，女學生在校成績優異，曾替校爭光，獲得「國中英語繪本」特優獎；近期卻在社群網站不斷PO出負面字句如「不會遺憾」、「人生短暫，為何這麼累」等，獲得不少人按讚，沒人想到這些字句是女學生自殘前的線索，校方表示會啟動後續關懷機制，避免憾事再發生。

校方啟動輔導機制

新北市教育局副局長黃靜怡表示，這名女學生原本就是學校在課業及情緒上關心輔導的對象，昨天是寒假輔導第一天，她可能情緒低落才想不開。黃靜怡呼籲家長多關心子女生活情況，學生有情緒問題可向導師或輔導室求助，不要因一時衝動做出讓自己及家人遺憾的舉動。

校方表示，女學生有看身心科也有服藥，可能是寒假輔導開始造成情緒波動才割腕，經家長及醫院社工師開導，情緒已平復返家休養。

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