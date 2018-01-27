濫賭妻賠光退休金 悲慘警還被索贍養費

2018-01-27

〔記者林嘉東／基隆報導〕警政署保三總隊一名2線3星的吳姓督察，一生奉獻給國家、戮力從公，退休前夕卻為了替嗜賭的老婆償還賭債，散盡近千萬元的退休金，後來他下定決心向基隆地院訴請離婚，沒想到妻子仍不放過他，當庭又要求「再給我50萬元贍養費」，法官聞言傻眼，審理後判准兩人離婚。

已還賭債近千萬

據悉，吳姓警官與妻子結縭40年，因平時忙於公職，遲未察覺妻子沉迷賭博，直到2006年間債主打電話找他索討25萬元賭債，甚至揚言3日內不替妻還債就要對外張揚，讓他當不了警察，他才知道妻子原來已沉迷六合彩多年，不得已下只好替妻還債。

沒想到吳男才剛還完錢，妻子隔月又跑到辦公室找他，要他提前退休，把退休金一次領出來，他追問下才知道妻子嗜賭成性，竟又繼續跑去簽賭，最後只好把房子賣掉還債，前後共替妻子償還賭債、卡債與貸款近千萬元，本以為終於能夠解脫，但後來妻子又偷偷領走他的優惠存款87萬元，讓他戶頭餘額剩下8.7萬，吳為此心灰意冷，決定訴請離婚。

法官判准離婚

法官審理時，吳妻坦承簽賭六合彩，但強調自己只賭輸5、6百萬元，沒到千萬，她願意與吳離婚，但希望吳「再給我50萬元贍養費」；法官審理後認為，吳以薪資、退休金盡力替妻還債，吳妻卻越欠越多，甚至只想從吳身上撈錢，從未積極想要挽回這段婚姻，夫妻關係早已名存實亡，判准離婚。