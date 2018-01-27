牧師演員6度自殺 靠信仰重生

2018-01-27

〔記者蕭宇涵、蕭方綺／台北報導〕泰雅族牧師林慶台在電影《賽德克．巴萊》中演活莫那魯道一角，入圍第48屆金馬獎最佳新演員，但在光鮮亮麗的演員身分背後，林慶台年輕時曾因飽受種族歧視，每天酗酒，甚至喝農藥、騎車撞電線桿等六度自殺未遂，直到後來聽從姊姊建議上教會、讀神學院，透過堅定的宗教信仰，讓他找回生命的意義，擺脫暴戾之氣，擔任台灣基督長老教會福山教會傳道人，將愛還諸部落族人。

林慶台說，他曾想放棄自己，但上帝並沒有放棄他，生命因此翻轉，「信主之後才知道原來上帝存留我的生命，是要成就許多在我身上的工作。回顧這些年來，上帝不斷在鍛鍊我的生命，即使面對艱辛困苦的環境，仍然選擇不放棄，繼續堅持。」

馬國畢鬼門關走一遭

藝人馬國畢也曾因為人生不順遂，職棒簽賭欠下5000萬元債務，婚禮前夕在車上吞安眠藥並燒炭輕生，演藝工作跌到谷底，也與老婆離婚，但鬼門關前走一遭，卻也讓他自此體驗生命的可貴，他勸有輕生念頭的人：「不想當輸家的話，就要繼續努力」。

千萬別自己放棄自己

近年來馬國畢努力將生活導回正軌，先前兼職開Uber，目前也轉戰網路直播。他說，每個人都有低潮的時候，如果想走絕路，真的要多想想，「沒有人會放棄你，只有自己會放棄自己」。

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