活著就有未來、就有希望／懷孕被打 離婚剩8千挺過來

2018-01-27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「小瑜媽媽」身懷六甲時慘遇家暴，與丈夫離婚時身上只有8000元，借高利貸過活卻被債務壓得喘不過氣，皮包裡常只有幾十元，連奶粉都買不起，讓她一度想一了百了，但在最關鍵時刻，懷中孩子的燦爛笑臉，讓她頓時醒悟，再苦再累都要為了孩子著想，雖然至今仍負債逾60萬元，但她咬牙撐過來，如今已能樂觀面對人生，她說：「多看看孩子就沒有過不去的權利」，她也要告訴每個遇到困難的朋友：「只要感覺過不去，就想辦法走出來，一定能找到活下去的機會」。

找債主協商慢慢還錢

小瑜媽媽苦笑說，最苦的時候，皮包裡的幾十元是母女倆一天的餐費，有次女兒想吃冰淇淋，區區10元卻讓她買不下手，不忍女兒失望，幾經掙扎後買下，看著女兒吃冰的滿足笑臉，剎那間讓她覺得什麼都值得了。

尋求社福機構協助

天天被錢追著跑，讓小瑜媽媽有一天動了輕生念頭，心裡想著乾脆帶女兒一起跳樓，別再讓女兒跟著她吃苦，就在她準備付諸行動時，女兒望著她的笑臉，讓她徹底醒悟、打消念頭。

小瑜媽媽告訴自己，「再怎樣也要想辦法活下去，活著就有未來、就有希望」，她找放貸業者商量，願意慢慢還錢，還尋求社福機構協助，接觸到同樣弱勢的單親媽媽，發現其實還有人處境比她更苦，「別人都活得下去，我更沒有放棄的權利」。

還有人處境比我苦…

小瑜媽媽說，現在過得很心安，還有心愛的孩子陪伴，再苦都不會過不去；她盼望用過來人經驗分享，天無絕人之路，過不去時就走出來，一定能找到生路。

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