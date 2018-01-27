為債！母攜2成年兒 引廢氣自殺

2018-01-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓婦人與長子、次子一家3人，疑因水果批發生意經營不善，另有傳聞積欠賭債，前天北上找親戚救急未果，返回台中後將車開至偏僻高鐵涵洞下，引汽車廢氣輕生身亡，家人認屍時哀痛欲絕，不斷哭喊「怎麼那麼傻？」

中市警局四分局春社派出所昨天上午7時許接獲清理廢棄物的工人報案，發現水果批發中盤商楊婦（56歲）、張姓長子（32歲）與次子（24歲）自殺，3人陳屍休旅車內，死亡已有1至2小時；警方到場見楊婦倒臥後座，長子、次子分別坐在駕駛座與副駕駛座，車內有喝得僅剩約50c.c.的高粱酒與3個塑膠杯。警方處理時，楊婦手機響起，警方接起是楊婦的女兒來電，警方告知死訊，張女與楊婦兄長抵達，十分傷心。

張女說，她不知3人輕生原因，前天還與媽媽共進早餐，媽媽說要到台北市找親戚，她昨天上午打電話給親戚詢問狀況，親戚卻說前天南下、沒有遇到媽媽等人，她再打電話給媽媽，沒想到是警察接聽。楊婦兄長透露，母子3人被債務逼得喘不過氣，但不清楚欠債原因。

警方調查，楊婦母子3人住中市南屯區，丈夫4、5年前過世，留下水果批發中盤商的事業，由母子3人共同經營，卻因故積欠債務，母子3人前天北上找親戚救急未遇，晚間6時折返台中市，隨後於晚間10時到涵洞下方。

警方查訪鄰居，說法分歧，有人說楊婦的兒子有賭博習慣，可能欠賭債；另有鄰居認為可能是生意周轉失靈，近期常向鄰居借錢；也有鄰居指，是楊婦丈夫生前留下債務難清償。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980