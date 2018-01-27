為情！吵分手 美魔女與男友燒炭亡

2018-01-27

〔記者王宣晴／新北報導〕35歲吳姓婦人離婚後，與37歲黃姓冷氣工人同居，本月中曾向胞姊抱怨黃男控制慾太強，此後失去音訊，吳姊報案後前晚會同警消破門進入吳婦租屋處，發現兩人燒炭身亡多日，檢察官會同法醫初驗，無外力介入或他殺跡象，初認兩人自殺可能性高；因家屬認為吳婦沒有輕生理由，全案將進一步解剖遺體釐清。

警初判無他殺跡象

警方調查，吳婦長相甜美，生前在電器維修行擔任服務人員，與前夫育有一子一女，前年兩人感情生變離婚，近來與有毒品前科的黃男交往，本月初租下新北市三重區福德北路上的套房，與黃男同居。

本月15日，吳婦致電胞姊說「黃控制慾太強，想跟他分手」，之後音訊全無，吳姊遍尋不著妹妹，24日報警，又透過吳婦前夫取得吳婦租處地址，前晚在警、消陪同下破門，進門驚見吳婦與黃男陳屍床上。警方表示，現場門窗被膠帶封死，無掙扎破壞跡象，研判兩人燒炭身亡可能性較高。

警方昨將遺體移至殯儀館，雙方家屬悲痛欲絕，頻頻哭喊死者姓名，場面哀戚。因吳婦家人對死因有意見，檢方將擇日解剖遺體，釐清全案是否涉及加工自殺等情；黃母不願多說，僅表示：「他解脫了！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980