年關近想不開… 4天4起相偕自殺 走了9人

2018-01-27

〔記者張瑞楨、王宣晴、蘇孟娟、吳亮儀、吳昇儒、劉力仁／綜合報導〕年關前夕，台中市昨發現一家3口引廢氣自殺、新北市前晚也發現一對情侶燒炭亡，24日晚間基隆母攜子自殺，以及22日晚間2名女子相偕自殺身亡，短短4天各地傳出4起親人密友相偕自殺、造成9人死亡憾事。自殺防治中心指出，重大節日是可能導致自殺的原因之一，年關將近，民眾應多注意親朋好友言行舉止與情緒是否透露出可疑訊息，多關心身邊友人及給予需要的人陪伴等，才能有效防治。

面臨困境 要勇敢求救

南台中家扶中心督導孫海珊也呼籲，該中心輔導不少一度自覺活不下去的弱勢個案，最後成功走出生機，提醒民眾千萬不要自我放棄，更不要結束家人的生命，想清楚自己為何而戰，請珍惜生命，沒有過不了的難關。台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓說，社會上有很多資源可以提供協助，面臨困境者應勇敢走出來尋求協助，代替結束自己的生命。

警方調查，台中市楊姓婦人前晚開車到一處涵洞，與長子、次子留在車上未下車，昨發現3人自殺身亡；35歲吳姓離婚婦人與37歲黃姓同居男子，疑在新北市租處燒炭死亡；住基隆市的43歲楊姓婦人，24日攜就讀小六的自閉症兒子在自家出租房屋內燒炭身亡；34歲劉姓女子及40歲鐵姓女子都在最近失業，22日在新北市同居處攜手輕生殞命。

多關心親友 少分遺憾

自殺防治中心副執行長吳佳儀強調，自殺是多重因素導致，環境因素或許是重要原因之一，但個別因素也要多注意，有很多複雜的影響因子，這些都要去審慎了解和評估；他呼籲民眾要多關心周遭親友，若有生病如憂鬱症等，應勇於就醫、定時服藥。

自殺原因通常可分為金錢（含失業）、感情、照護、課業、病痛等原因，碰到這些人生難題，建議尋求專業機構協助，度過難關。

以常見的金錢、失業狀況來說，衛福部社會救助及社工司副司長江國仁舉例，家庭經濟狀況不好可試著申請低收入戶、中低收入戶證明等，地方社福單位都會派員前往了解，必要時提供協助，甚至遇上緊急狀況也有急難救助等支援。

對於有照護、病痛需求的人，社福機構也提供協助，可撥打長照專線1966，或請地方社福單位到家庭評估等。感情不順，陷入困境、課業壓力大等情，建議找張老師專業諮詢。

衛福部統計，近幾年每年自殺身亡人數逾3000人，且逐年增加，2014年共3542人、2015年3675人、2016年3765人。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980