兄弟分屍9旬翁判18年 受害家屬好怨

2018-01-26

〔記者王定傳／新北報導〕92歲樓姓老翁向友人林仕琅商借4000多萬元，宣稱要投資開發「中華理教總會」（西本願寺現址）土地，林的兒子林舜銘、林宇光兄弟（見圖左起，資料照）認為父親遭騙，將樓翁殺害、肢解後棄屍；新北地院昨依殺人、損壞遺棄屍體等罪判林舜銘18年、林宇光14年8月徒刑，可上訴。

那麼兇殘「判太輕」

檢方雖然認定林仕琅也有參與殺人計畫，但合議庭認為他殺人、分屍時都不在場，林家兄弟供稱是因樓翁譏諷父親「自己笨」才萌生殺意，合議庭也認為林仕琅身為債主，樓翁若死只會不利取回債款，改依私行拘禁罪將林仕琅判刑8月。死者家屬認為法官量刑太輕，且不相信林仕琅沒參與殺人，無法接受判決。

檢方調查，樓翁以投資「中華理教總會」3000多坪土地為由，陸續向林仕琅借款4000多萬元，聲稱款項都交給自稱總會理事長的林松輝「打點」，允諾土地開發案完成後將加碼返還6200萬元。

檢方指出，林松輝事後否認收錢，加上林舜銘兄弟私下查出該筆土地是公園用地，認為父親遭騙，2015年7月21日透過父親將樓翁約出，由兄弟倆將樓翁押到新北市三峽綑綁拘禁。談判過程中，林家兄弟因樓翁嗆父「愚蠢」怒火中燒，合力將其勒斃，分屍成6塊丟棄在雲森瀑布附近，直到有登山客發現小腿脛骨，全案曝光。

法庭審理時，林宇光不認殺人，林舜銘打算一肩扛下所有罪責，但合議庭認定2人都有動手。