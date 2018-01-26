性騷女員工還提告 董事長被法院打臉

2018-01-26

〔記者溫于德／台北報導〕一家知名貿易公司簡姓董事長，認為女員工指他性騷擾的指控不實，向對方求償50萬元及要求公開道歉，審理期間反被女方踢爆老闆曾寄乳頭照給她、以及對她有手肘頂胸或傳送「請妳吃情人節大餐、大餐晚上吃」曖昧訊息；台北地院審理認為，簡男所為確實可能讓女方覺得噁心，已構成性別工作平等法所規定的性騷擾，據此判女方免賠，可上訴。

女曾收露奶照 法官：所述非無據

據了解，簡男經營事業有成，事業版圖跨足國內外，他指稱去年2月帶女員工出差後，就莫名被對方男友質疑有性騷擾行為，公司內還有2名員工也收到類似訊息，他備感冤枉，決定提告索賠，希望女方承認相關指述全是捏造。

但女員工指證歷歷，表示去年2月簡男曾傳來「好冷」、「可能要請人來擠一擠」等訊息，同時夾帶一張上半身未著衣物、隱約可見左乳頭的照片，情人節時也傳「請妳吃情人節大餐、大餐晚上吃」等訊息給她，搭飛機時甚至用手肘頂她左胸下方，以及摸她的左大腿，平常也曾正面環抱她。

法官傳喚女員工的男友、同事出庭作證，男友否認散布性騷擾訊息，僅說女友曾告知工作環境不好；2名同事指稱簡男「有時會禮貌性抱一下員工」，若遇久未碰面或新進員工，會拍肩或搭肩。

法官認為，即便擁抱或搭肩未構成性騷擾，但傳送訊息、夾帶乳頭照確實會導致女員工不舒服，足以構成性騷擾，女員工所述並非無據，據此駁回簡男之訴。