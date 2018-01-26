客運狼摸腿還揮拳 「異睡症」發作判無罪

2018-01-26

女乘客嚇傻 投訴

〔記者王定傳／新北報導〕何姓男子搭客運時伸手觸摸鄰座女乘客思思（化名）左大腿，被思思推開後還作勢揮拳打人，不過新北地院審理時有新發現，依據醫院、醫師判斷及監視畫面等證據，判定何男患有異睡症、疑似「快速動眼期的睡眠障礙」等病症，他會變成「色情犯」的成因，可能是受病症影響的無意識動作，依此判處無罪。

醫師判斷異睡症

檢警調查，54歲何男2016年1月從嘉義搭國光客運到台北市，途中突伸手越過座位間扶手，偷摸思思左大腿，他的手被推開後又再度伸手，思思抵抗，何竟握拳作勢毆打。奇怪的是，2人對峙1 、2秒鐘後，何又停手，做出入睡狀，思思傻眼，拎著包包向司機投訴。

檢方認為何男觸犯性騷擾防治法及恐嚇危害安全罪，將他起訴；何喊冤說，當時一上車就睡著了，根本不知道有這些行為，應是快速動眼期的睡眠障礙所造成；何出庭時提出診斷證明書為證。

法官認定非性騷擾

法官勘驗車內監視器畫面，發現何男一開始保持睡覺的姿勢，後來突然將左手向思思的方向揮擊一下又縮回，之後又以左手抓住思思的右手，右手握拳、向後呈拉弓，舉止怪異，與一般性騷擾或恐嚇行為有別。

精神科醫師楊聰財為此案出庭，證稱：「我有看清楚影片中何男的行為，依專業判斷，估計80％是睡眠障礙造成！」法官綜合事證後判決無罪，可上訴。