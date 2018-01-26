限制出境 司院擬改法官審

2018-01-26

以前檢一通電話就定案

〔記者項程鎮／台北報導〕司法人權又將邁出一大步！院、檢常對刑案嫌疑人祭出「限制出境（海）」強制處分，但刑事訴訟法對此毫無規範，目前只要檢察官打電話給移民署，就可對民眾限制出境，部分學者、立委認為有侵害居住、遷徙自由疑慮；司法院刑事程序制度研議委員會前天決議，未來限制出境原則上須經法官審查，必要時才可由檢察官或司法警察官處理。

法務部有異見

不過，法務部政務次長蔡碧仲昨回應，他不贊成此修法方向，希望能維持現行運作方式，再精進內控作法，由於刑事訴訟法是司法院主管之法律，如司法院確定朝此方向修法，法務部會等草案送行政院會銜時再進行協商。

司法院指出，刑事程序制度研議委員會前天召開第5次會議，多數委員認為，刑訴法應將限制出境（海）明文化，並採「法官保留原則」，才能落實人權保障，原則上未來檢方要對犯罪嫌疑人或被告限制出境（海），應由法官核准，但必要時可由檢察官或司法警察官通知入出境主管機關，避免被告或嫌犯趁機潛逃國外。

多數委員認為，限制出境（海） 應考量防逃問題，不能只當成羈押的替代處分，否則未經檢察官或法官訊問的被告，可能會趁檢察官或司法警察官還沒拘提、逮捕到案之前，就趁機逃亡國外，嚴重損害國家的刑罰權。

民進黨立委段宜康、蔡易餘等人，去年就提案要將限制出境制度明文化，建議朝「絕對法官保留原則」方向修法，也就是只有法官才有權對民眾做出限制出境的處分，司法院和法務部對此均採保留態度。