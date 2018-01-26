衝火場拿手機叩兒求救 就差一步 婦燒死門後

2018-01-26

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區1棟透天厝昨天清晨5時發生火警，80歲黃姓婦人疑似使用電熨斗不慎起火，火勢蔓延竄燒，黃婦原本已逃出火場，卻又衝回屋內拿手機打給兒子告知家裡起火，準備再度離開時不幸遭嗆昏燒死屋內，被發現時全身燒焦倒在自家廚房，距離後門只有一步之差。

疑使用電熨斗釀火災

25日清晨6時許，台南市消防局接獲黃婦兒子報案，跑夜班計程車的黃男情緒激動指稱，媽媽前幾分鐘打電話問他何時返家，不久後打了第2通電話跟他說「使用電熨斗時起火」，通訊斷掉後，他焦急回撥給媽媽，但媽媽再也沒有接電話，拜託消防員趕快救救媽媽。

兒衝返家 哭求救我媽

消防局緊急出動17車46人馳援，抵達現場時黃家已經竄火舌，因屋子是水泥結構，沒有向外延燒，鄰居告知黃婦尚未脫困，消防員先灑水降溫並用破壞器材破壞鐵捲門進入火場，黃男此時趕到家門，心急欲進入火場救母，因大火無法進入，只能在火場外向消防員哭喊：「拜託你們，救救我媽媽！」

消防員20分鐘後控制火勢，清晨6時30分在1樓廚房發現黃婦焦屍，距離後門只差一步之遙；警方調閱監視器發現，黃婦在起火後其實已逃出家門，卻又衝回家拿手機打電話給兒子，準備再度逃生時，在後門前疑遭嗆昏而命喪火窟。

死者鄰居哀嘆，前年台南大地震，黃家位處震區，幸運逃過一劫，沒想到黃婦沒逃過火劫，親友鄰居均感遺憾難過。