7旬嬤到醫美治痔瘡 上手術台猝死

2018-01-26

〔記者王冠仁、吳亮儀／台北報導〕婦人上知名醫美診所割痔瘡，當場在手術台上休克，送醫不治！70歲江姓婦人到台北市「渾然天成」醫美診所進行「微創痔瘡手術」，院方表示，她躺在手術台上準備施打麻醉藥物前突然休克，送醫急救後一度恢復呼吸心跳，當晚仍宣告不治。檢警目前無法斷定確切死因，將解剖追查及檢驗死者體內有無麻醉藥物。

女醫︰尚未開始手術

警方調查，江婦於本月15日下午1點多，由家人陪同前往台北市忠孝西路「渾然天成」醫美診所，準備進行診所對外主打的「微創痔瘡手術」。根據醫護的說法，江婦躺在手術台上，鍾姓女醫師準備替她施打麻醉藥物時，江婦不明原因出現心跳異常、休克，醫生見狀連忙報請119轉送往台大醫院，急救1個多小時後恢復呼吸、心跳，但當晚8點多，江婦病況急轉直下，最後回天乏術。

家屬︰不知道發生何事

江婦家人告訴警方，江婦沒有心血管疾病或相關病史，近期只有因痔瘡疼痛而失眠、睡不好，事發當時他們只看到診所人員忙進忙出，，江婦被送出手術房，由救護人員抬上救護車送台大醫院，「我們根本不知道發生什麼事！」

負責手術的鍾姓醫師說，當時尚未開始手術，她還在處理施打麻醉藥物的前置作業，還沒施打麻醉藥，就發現江婦心跳不正常，隨後休克，她依標準作業程序急救並通報送醫。

渾然天成診所昨深夜發聲明，病患手術前就休克，非外傳「因麻醉或手術」造成，台大醫院急診醫師告知應係「腸胃道穿孔併出血性休克」所致。

中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明表示，第一、二級的痔瘡只需要綁住、不需要開刀，三、四級痔瘡才需要開刀，也會用到麻醉；治療痔瘡目前有健保給付，算是小手術。