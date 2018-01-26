12歲自閉兒 彈一手好琴 母勞心勞力 累出憂鬱症

2018-01-26

〔記者吳昇儒、俞肇福、林欣漢／基隆報導〕「在照顧別人之餘，也要好好的照顧與愛惜好自己！」謝母去年6月25日才在臉書寫下這段文字，述說看到一篇勵志好文，讓自己在照顧兒子的疲累間「感到自己被釋放與療癒了」，未料卻走上絕路。

12歲謝姓男童罹有自閉症，小一開始就讀特教班，但「天公疼憨人」，讓謝童擁有音樂天分，非常會彈鋼琴；謝父說：「兒子好厲害，彈鋼琴可以不用看譜…」除了彈得一手好琴，謝童最近也開始學小提琴，謝父一直期盼兒子將來能在音樂領域開創一片天地。

謝母常在臉書PO上兒子的鋼琴彈奏錄影畫面，言談間對兒子優異的表現也極為自豪，誇獎兒子只要聽過的音樂，就可以哼出來彈奏。

臉書PO文也有謝母自勉和勉勵人的話語，比如「在照顧別人之餘，也要好好的照顧與愛惜好自己」，文中還不忘鼓勵與自己有相同狀況的家長，要一起邁向更美好的未來。

基隆市教育處說，不幸往生的謝童，在校與師長同學互動良好，平常在班上樂於助人，學校老師們對謝童稱讚有加，接獲此不幸消息後，師生們皆感心疼與遺憾。

校方表示，雖值寒假期間，學校仍啟動安心服務，其中發出「給家長的一封信」，請家長協助照顧並關懷孩子們的身心狀態。

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