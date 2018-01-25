整形名醫喝酒尬車撞人逃 1200萬和解 判4年半

2018-01-25

〔記者黃良傑／高雄報導〕整形名醫倪宗亨前年與友人蔣坤翰酒後，各開BMW和JAGUAR名車在街頭競速，BMW失控擦撞JAGUAR再撞路過轎車，JAGUAR也失控衝到對向車道，追撞陳女駕駛的汽車及計程車，陳女的車子翻覆重傷，車上愛犬拉布拉多不治，倪男棄車逃逸，高雄地院以倪宗亨觸犯妨害公眾往來安全致人重傷罪、又犯肇事致人傷害逃逸罪，應執行徒刑4年6個月，蔣坤翰犯妨害公眾往來安全致人重傷罪，處2年，可上訴。

此外，被告雖已與被害人1200萬元和解，肇逃後10多小時到案，酒測值0，但法官推估當晚被告和友人共喝掉7瓶葡萄酒，倪由服務生和自行倒酒共14次，車速又超過當地限速50公里，在中華四路上並排競速肇事，因駕車前已飲用相當數量，且酒精濃度非低的酒類，法官認定倪酒駕肇逃。

判決書指出，倪宗亨（48歲）為醫美診所院長，2016年11月間許診所打烊後，與黃姓女友邀蔣男、秦女與多名員工聚餐，席間倒酒喝飲約14次，餐後倪宗亨、蔣坤翰各開BMW和JAGUAR在街頭競速，行經高雄中華路與新光路口，左轉中華四路往北行駛，並在中華四路、新光路口並排停等紅燈，2人各自重踩油門發出噪音挑釁。

倪與蔣2人以時速逾60公里車速行駛車道，倪車與蔣車同向道路上並排競速，黃女的車同向駛於倪車前，倪欲超越蔣車，逕自向右切換欲變換車道，因受體內酒精作用，無法正確掌握與鄰車相對位置，擦撞蔣車並失控追撞黃女的車。

友人留現場自首 判2年

蔣的車也失控衝入對向車道，追撞另一輛由陳女駕駛的自小客車，陳女向右側分隔島翻覆，造成陳女重傷，車內的愛犬罹難，陳女送醫急救，她的胸主動脈剝離、十二指腸穿孔、橫結腸乙狀結腸撕裂傷、肝臟撕裂傷、頭部外傷併蜘蛛網膜下腔出血、多處骨折。

蔣留在現場自首，酒測值0.26，倪男肇逃先讓女友下車返家，再將車開到他處藏放，棄車搭小黃返家，10多個小時後由律師陪同到案，當時曾被收押，全案移審高雄地院時，法官裁定倪宗亨200萬元交保、限制出境出海。

倪宗亨於高雄市開設醫美診所，員工昨回覆「院長不在診所」、「最近都不會回診所」。