赴李進良診所隆乳 香港珠寶界貴婦抽脂亡

2018-01-25

2醫師 涉業務過失致死

〔記者謝君臨、邱俊福／台北報導〕52歲港籍女珠寶商馬蘭，23日至藝人胡瓜女婿李進良擔任院長的嘉仕美整形外科診所，由羅姓中國女刷卡63萬元，進行自體脂肪移植隆乳手術，不料猝死，檢方昨相驗馬女遺體，並以涉業務過失致死罪被告身分，傳喚動手術的醫師劉佳政、麻醉專科醫師葉春興及邱姓、施姓2名護理師。檢方複訊後，諭令醫師劉佳政30萬元、麻醉師葉春興10萬元、護理師各5萬元交保。

這回友人代刷63萬

由於外界盛傳李進良為診所實際負責人，但檢警調閱資料發現他並非登記負責人，檢方擬於近日傳喚李到庭說明，釐清他與診所之間的關係。

院長李進良也將被約談

檢警調查，馬女2014年起開始到嘉仕美診所進行玻尿酸、拉皮等多項微整形手術，之前都未曾發生問題，本次的抽脂移植手術已是第8次，不料突傳噩耗；馬女的兒子昨自香港趕赴台灣，他向警方表示，僅知母親入境台灣遊玩，不知會進行手術，希望能釐清母親死因，並對實施手術的醫師等人提告。

4年已整形過8次

檢警發現，去年11月16日，馬女以商務名義入境。本月22日到診所諮詢後，由同行的羅姓中國女刷卡63萬元，欲進行自體脂肪移植手術，隔天中午，她與羅女、陳姓中國女共赴診所，其中馬女、陳女分別執行不同的醫美手術，羅女未進行手術，於下午3時許先行離開。

當晚6時許，手術中的馬女血壓、心跳越來越低，診所人員立即進行CPR急救，發現血壓、心跳持續下降，馬上打119，救護人員將馬女送往國泰醫院急救，經搶救約40分鐘後仍告不治；陳女於當晚7點清醒，驚聞噩耗感到訝異。

北市警方在台北地檢署檢察官陳照世指示下，通知手術醫師劉佳政、麻醉專科醫師葉春興及邱姓、施姓2名護理師，到案製作筆錄，訊後依涉業務過失致死罪嫌函送檢方偵辦，檢察官昨相驗馬女遺體後，預定26日下午進行解剖，釐清確切死因，並以被告身分傳喚醫師劉佳政等4人。

據悉，應訊時，劉表示，手術前有先向馬女說明風險，馬女有簽手術同意書，一切依照程序進行；葉也指出，依既定流程進行全身麻醉，沒想到仍發生憾事。