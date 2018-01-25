恨女友別戀 夜闖情敵住處轟2槍

2018-01-25

為中山聯盟成員 徐雲漢在逃

〔記者姚岳宏、王宣晴／台北報導〕台北市南港區興華街一處民宅，前天凌晨遭人槍擊示威，警方介入調查後，鎖定25歲的「中山聯盟」成員徐雲漢涉有重嫌，徐疑因不滿女友移情別戀，才憤而朝楊姓情敵住處大門連開兩槍，警方根據監視器，昨先逮捕當天與徐同行、有槍砲及毒品等前科的22歲陳姓男子，現正全力追查徐男行蹤。

警方調查，前天凌晨近1時左右，徐雲漢與陳姓友人疑共乘一車，前往南港興華街114巷一處民宅大門外開槍，警方事後在現場查獲彈殼2顆，昨依監視器畫面等線索，前往桃園某汽車旅館逮人，雖順利逮獲因槍砲、毒品等案遭通緝的陳男，徐男卻趁隙逃逸，目前已透過管道策動徐男到案說明。

據悉，徐男有傷害、恐嚇等前科，與犯下夜店殺警案的苟桓銘、廖嘉俊等人熟識，去年還一同涉入南港某汽車旅館持刀砍殺案，遭法院依傷害罪判刑5月，另涉嫌於去年11月間，駕車衝撞北市牛肉名店「金春發」，此次則疑因不滿女友移情別戀，才與陳一起前往楊姓情敵住處開槍。

楊男向警方說，開槍當時他不在家，前陣子已與徐男的女友分手，不知對方為何一直針對他，除徐男外，沒有跟其他人結怨。

疑服藥昏迷 殺警案嫌犯馬奉孝送醫

至於「正港」的夜店殺警案嫌犯馬奉孝（原名馬寅紘），昨晨被發現服用過量不明藥物昏迷，送醫後暫無大礙，因其抽血、驗尿結果有毒物反應，加上他正因重傷害案遭通緝，待馬男狀況穩定，警方將依法送辦。