利用單親爸形象 師跟國中女不倫

2018-01-25

傳企圖侵犯自己女兒

〔記者黃明堂、陳賢義／台東報導〕台東某國中導師被告發與女學生不倫戀，讓女學生替他按摩及穿衣、穿鞋，此外還企圖侵犯自己女兒，全案經台東縣警局婦幼隊調查，依妨害性自主罪嫌，移送台東地檢署偵辦。檢方表示，因被害女學生未滿16歲，這名男師恐難逃7年以下刑責；校方則說，目前已將男師停聘，正在進行行政調查。

被爆讓前妻15歲時懷孕

「不僅是狼師，更是狼父！」昨日網路上出現一篇爆料文，指台東某男師過去在北部代課時，曾誘戀年僅15歲的女學生至懷孕，師生後來結婚，但婚後男師調到台東任教，又認多位女學生當乾女兒，並與其中一女不倫戀，妻子勸阻無效後離婚；文章另還附上多張男師坐摟女學生、女學生替男師穿衣、按摩的互動照。

該文並指出，男師離婚後，以「單親爸」形象博取女學生同情，與班上一位女學生發生曖昧關係，並頻以幫忙照顧小孩等理由，邀該女回家，如今女學生有如是男師家中的女主人，在校時更公然利用午休時間幫男師按摩、餵蘋果，下課鐘響時，還會幫忙穿外套、穿鞋子，連畢業旅行時兩人也無視旁人、卿卿我我。

與妻離婚後 還帶學生回家

據悉，師生2人事後否認不倫，男師更強調一切都是前妻的陰謀；男師任教學校的校長昨表示，校方在接獲投訴後，已由性平會進行調查，同時也將男師停聘，至於女學生仍正常上課，但校方會加強輔導，相關細節不便評論。

台東地檢署表示，初判雙方應是合意性交，但因被害女學生未滿16歲，男師恐難逃7年以下刑責，男師的前妻、女兒日前已完成偵訊，但目前尚未傳訊男師，全案簽分他字案偵辦中。