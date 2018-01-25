赴中帶回女嬰 單身女富商冒充生母

2018-01-25

女嬰生母想墮胎 女富商救下

〔記者黃捷、林惠琴、楊綿傑／台北報導〕未婚徐姓女富商想要小孩，多次人工受孕卻都失敗，前年聽聞中國有位年輕女子想要人工流產，不捨小生命就此消逝，遂讓女子假冒她的身分產下女嬰，再接手將女嬰帶到台灣及美國申辦護照，不料她在美國申辦時被揭穿，士林地檢署考量她無前科且深表悔悟，昨以支付公庫10萬元為條件，將她予以緩起訴處分。

年近半百、女兒未滿週歲引疑竇 赴美辦護照被拆穿

年近半百的徐女供稱，她長期在中國、美國經營房地產生意，擁有台、美雙重國籍，前年得知中國一對年輕情侶未婚生子、有意墮胎，與對方謀議後，先委託代辦人員以她的身分至中國武漢大學中南醫院掛號，再由孕母持她的病歷資料前往產檢，去年1月間孕母順利產下女嬰。

支付公庫10萬 緩起訴處分

徐女說，女嬰出生後，她委請中國友人假冒生父取得出生證明，並將女嬰帶回台北登記戶口、申辦護照，同年8月她因公出差赴美，又順道帶著女嬰至美國申辦美國護照，沒想到承辦員見她年紀不輕，女嬰卻不滿一歲，頻頻追問懷孕過程，沒有親身經歷的她，根本無法回答，只好供出實情，今年初返台被海關攔截，才知道自己涉犯偽造文書罪，遭士林地檢署通緝。

返台才知偽造文書被通緝

檢察官原擔心本案涉及販嬰情事，但因徐女態度誠懇、經濟無虞，並考量她當初既有管道找人冒充生父，應該也能找來假生母，實無必要冒著風險將女嬰掛在自己名下，據此認定她是真的想要小孩，才一時失慮觸法，昨予以緩起訴處分。

據了解，女嬰的台灣國籍目前已被撤除，但仍留在徐女身邊，多由徐母代為照顧，未來社會局可能會先介入安置，再讓徐女依循正規管道收養；至於徐女目前已被限制出境，待全案送高檢署再議確定，才會解除。

單身收養小孩 有成功先例

衛福部社會及家庭署長簡慧娟表示，若希望有小孩陪伴，可向收出養服務媒合機構申請，經評估照顧能力等相關條件通過，即可收養小孩，過去也有單身人士成功收養小孩的案例，不必擔心會因單身而遭到歧視。