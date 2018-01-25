車停路邊談保險 女遭酒駕撞死

2018-01-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕工作拚命的楊姓女保險員，前晚10點多臨時把車子停在路邊、在車上與客戶討論投保事宜，未料飛來橫禍，突遭「喝茫了」的24歲男子吳冠賢酒駕撞上來，把楊女轎車整個推撞掉進路旁駁坎，造成51歲楊女死亡、客戶葉男受傷悲劇。

業務員忙到深夜 卻遇橫禍

吳男是苗栗縣三義鄉人，他供稱自己在砂石場上班，事發前與同事聚餐喝了不少酒；對於車禍情況，醉茫的他只說「不知道」。警方調查，吳男酒測值高達0.86，訊後原被檢方依公共危險及過失致死罪諭令50萬交保，因湊不出錢，改聲押獲准。

茫到推說不知道 男收押

警方調查，吳男前晚駕駛汽車行經苗栗縣140縣道往卓蘭方向，該縣道26公里處的路段筆直，但吳偏離車道，直接撞上停在路邊的楊女轎車後方，楊女轎車被撞落駁坎後，吳男駕駛的汽車還一路往前滑行長達52公尺，沿路掉落不少散落物。員警見到被撞飛、車尾全毀的受害者車輛，還有被撞毀的路燈電桿，感嘆表示：「可想見當時撞擊力道之大！」

由於遭撞車輛嚴重變形，消防人員趕抵，以油壓破壞剪破壞變形車輛的車門後，才救出楊姓婦人及在副駕駛座的48歲葉姓男子，楊女脾臟破裂、大量內出血，送醫不治，葉男手部骨折；肇事吳男有安全氣囊保護，僅受皮肉傷。