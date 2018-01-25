香港電競戰隊簽租約 豪宅禁入住

2018-01-25

〔記者陳耀宗／台北報導〕去年代表台港澳唯三席次，出征「英雄聯盟」世界賽的香港電競戰隊HKA日前準備搬入台北南港區豪宅「華固奧之松」，迎接新賽季，沒想到被管委會以「當初簽約不知情是員工宿舍」為由、拒絕入住，雙方昨還鬧上警局，最後決定本週末開協調會處理此事。

住戶怕選手吸毒、打架生事

電競戰隊HKA去年12月初，與「華固奧之松」一房擁有者簽訂租約，同意戰隊8名成員入住、租屋處不會作為訓練用途，也付定租金，理應是今年元月合約生效。沒想到管委會得知有電競戰隊要入住、多方攔阻，先是公告訪客不得留宿與調漲管理費等規定，有住戶批電競選手會吸毒、打架生事與影響房價。管委會最後更是取消選手入住權利，HKA戰隊打算將行李搬入，卻遭管委會兩度擋在門外，警察來了也沒用，雙方鬧上警局仍無結果。

HKA戰隊經理林柏浩表示，當初很明確與住戶及管委會說，選手回宿舍單純睡覺、且不提供電腦，也不得裝喇叭，只有選手父母可上樓拜訪、朋友要找只能到公司，他們也願意退一步，提供8位選手的良民證，「只是住戶好像沒有在聽我們在說什麼」。

據林柏浩透露，該宿舍約50坪，為一戶四房，每一房給2位選手住、共8人，且每兩天都會有專人過去打掃。

據網友提供，管委會還在大廈內張貼一紙公告，提到要住戶開車進出車道，隨時注意是否有貨車隨行、保持各樓層安全梯防火門的關閉、如電競公司強行進入，緊急狀況下貨梯將暫時關閉等，毫無疑問就是針對HKA而來。

94戶有61戶反對HKA搬入

目前華固94戶有61戶反對HKA搬入。雙方一共開了兩次協調會，首次在1月13日只有跟管委會、第二次是與54位住戶，雙方都各執一詞。

林柏浩指出，對方稱「住戶公約高於民法」在法律根本站不住腳。更重要的是，在HKA與房東簽約後的第15日，林柏浩才首次看到住戶公約，內容寫著「不得經營職業戰隊」、再過5日，住戶公約又修改為「不得做為旅館」，他認為既然這份公約是在簽約後才訂定，該規範的應該就是之後搬入的人，「而不是這個人已經簽好合約，再擬一個把他們趕出去，這樣我也想去管委會」。