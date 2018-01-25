《驚爆婚變》夫控曖昧管樂老師 宏碁公主︰部分非事實

2018-01-25

〔記者溫于德、盧冠誠／台北報導〕鏡週刊昨報導，宏碁集團創辦人施振榮的女兒施宣榕，結褵第一金證券董事長葉光章16年後，卻被懷疑「曖昧」知名管樂老師陳恩豪，葉光章對陳恩豪提起刑民事告訴。據悉，刑事妨害家庭告訴雖獲不起訴處分，但已再議；民事求償百萬方面，雖曾試行調解、但不成立，近日將送回北院民事科分案。

葉光章怒告管樂老師

葉光章昨說：「最不希望發生的事發生了，我這些日子以來承受的打擊，現在要再一次；但還是比較擔心小朋友和她對這傷害的承受能力。」

鏡週刊昨指出，施女2016年1月底與管樂團家長、孩子赴日旅遊，不在團員名單中的陳男突然現身下榻飯店，並藉故單獨約出施女出遊。蒙在鼓裡的葉男則是自返國的孩子口中得知此事，隨即委託徵信社跟拍施、陳。

葉男依據跟蹤結果得知，施女、陳男在1個月內12度碰面，逛街購物時的互動，不但宛如情侶般親密，甚至還相互餵食。

夫控1個月見12次 宛如情侶

葉男事後無法隱忍，前年父親節當日以臉書與施女攤牌；妻回覆：「都是我的錯」、「知道全部就能從（重）新開始嗎？」等語，夫則說「我是真的想重新來過」、「妳對我的態度就是如此冷漠不屑」，妻再回「不是這樣，只是沒辦法求你」。

但當葉男告知施女要向岳父施振榮提到此事，並傳送照片後，女方為防驚動雙親，才承認「有在車上親一下」，男方回嗆：「我很多次可以找警察破門，我是給爸媽和妳留面子。」

週刊︰妻承認在車上親一下

週刊也說，據施家友人透露，原本擔任空姐的施女，嫁做人婦後選擇在家照顧丈夫、小孩，「但施家人對於葉男生性多疑早有意見」，致結婚多年的夫妻漸行漸遠。

但葉家親友也反指，施女婚後多年仍無法放下「公主」身段，在生活上甚至將餐具或衣服分為葉家、小孩兩邊，另懷疑她被男性友人圍繞。

葉男最終向陳男提起刑事妨害家庭告訴，現已再議；至於民事求償100萬部分，台北地院行政庭長黃炳縉昨說，該案日前雖曾試行調解但不成立，近日將送回民事科分案。

3人昨均做出回應，施女認為，「民事訴狀與一些描述有部分跟事實不符」，和丈夫現況則「不方便多談」；葉男則說，「一切在我掌控中」，委聘律師葉光洲因案件已進入法律程序、未多做回應；未聘訴訟代理人的陳恩豪期待「法律判還公道」。

葉光章是民進黨立委葉宜津的胞弟，他進入第一金證券服務前，為德勤商務法律事務所營運長、主持律師，嫻熟新創事業，擁有創投、國內外併購等豐富經驗。