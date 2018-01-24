未和解的反而賠較少╱殺警案求償千萬 15嫌僅判賠156萬

2018-01-24

另56名被告 4051萬元和解

〔記者張文川／台北報導〕北市信義分局偵查佐薛貞國3年前因排解夜店糾紛，遭圍毆致死，刑事二審上月宣判，主嫌被判8年半至13年不等刑期；民事方面，雖有56名被告與死者家屬以4051萬元和解，但仍有15名被告未和解，被薛的遺眷連帶求償1078萬元，台北地院昨宣判，扣除其餘被告的調解金額後，判15人應連帶賠償156萬元，平均每人只須負擔10萬餘元，遠低於調解認賠者的平均72萬元；薛妻表示，因判決理由尚不明朗，待收到判決書後，再決定是否上訴。

死者家屬包括薛母、薛妻與2幼子，總求償金額為5129萬餘元，曾威豪、劉芯彤、糾眾「總司令」蕭叡鴻、「四大司令」周譽騰、郭士均、許淳凱、萬少丞等人，調解時已認賠1320萬，另有49名被告承諾賠償2731萬元，一共56人達成4051萬和解；由於另有15名加害人未和解，薛母、薛妻與2子對此15人，訴請連帶求償1078萬餘元。

刑事方面，高等法院上月28日二審宣判，認定主嫌曾威豪等5人帶頭號召毆打警察，刑期加重，曾威豪由8年半改判10年，蕭叡鴻判刑13年、周譽騰12年、萬少丞8年8月、資深藝人易淑寬之子易寶宏9年；維持一審刑期的有劉芯彤9年、許淳凱13年、郭士均11年；二審並認為68人犯行「危害社會治安甚鉅」，一審獲緩刑者，全部撤銷緩刑。