大費周章搶5萬元金鍊 賊自首稱搞丟

2018-01-24

犯前勘察地形 得手後變裝

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區前晚傳出銀樓搶案，警方過濾監視器發現，搶嫌早在犯案前就勘察地形，接著偷機車代步前往犯案，得手後變裝逃竄，但就在警方快要鎖定嫌犯時，聶姓搶匪昨天下午自首，供稱因欠債才鋌而走險，只是得手價值5萬元的金項鍊卻在逃逸過程中搞丟了，警方認為他大費周章犯案，卻連贓物都弄丟不甚合理，持續深入追查中。

警方認為不合理 持續追查

西屯區西屯路上一家銀樓前晚9時許發生搶案，歹徒身穿胸前有白色短條紋的黑色帽T、藍色牛仔褲、戴黑框眼鏡，佯裝顧客進入銀樓購買金飾，當時正在顧店的廖姓老闆女兒不疑有他，拿出一袋金飾供其挑選，歹徒先是拿起來假裝鑑賞，接下來趁店家不注意時，企圖一把搶走袋子。

佯裝成顧客 進銀樓行搶

所幸老闆女兒相當機警，死命拉住袋子未讓歹徒得逞，但拉扯中仍被對方搶走一條價值約5萬元的金項鍊，歹徒得手後，直接朝大門衝出去，跳上偷來的機車，往光明路方向逃逸，案發後第六分局立即展開圍捕，並組成專案小組漏夜追緝，發現歹徒早在犯案前3小時，即徒步到銀樓附近勘查現場，接著在西屯路、光明路偷了機車做為犯案代步工具。

歹徒得手後，騎進距銀樓約3、400公尺的一處死巷內棄車逃離，途中還脫掉帽T披在肩上，剩下一件短袖灰色T恤變裝，警方原本幾乎已快要鎖定歹徒身分準備抓人，未料29歲的聶姓搶匪昨天下午2點半，也就是距案發時間17小時後前往自首。

家住新北市的已婚聶嫌供稱，因積欠債務，約半個月前南下台中躲債，租逢甲商圈套房，並在超商上班，因為收入有限，實在無法償債，才鋌而走險，至於得手的金項鍊則在逃逸過程中因太慌張搞丟了。